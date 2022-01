Après Neymar, au tour de Messi de prendre quelques rafales de l’ancien Parisien Jérôme Rothen.

Dans son émission ‘Rothen s’enflamme’ sur RMC, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a donné son avis bien tranché concernant l’attitude de Lionel Messi, dont Mauricio Pochettino avait avoué lundi n’avoir eu « aucune nouvelle » après le 16e de finale de Coupe de France face à Vannes (4-0).

« Je pars du principe que tu dois respecter ton entraîneur. Quand il t’arrive une galère comme ça, j’ai été éduqué ainsi à Clairefontaine notamment, l’entraîneur est au-dessus de tout le monde, que tu sois une star ou non. Le boss, celui qui met l’équipe en place, c’est Pochettino. À travers son message où il dit qu’il ne sait pas où est Messi, ça signifie simplement que Messi n’a pas pris son téléphone pour s’expliquer avec Pochettino. Cela explique pas mal de choses. L’entraîneur peut faire ce qu’il veut… Cela doit être terrible. (…) Je trouve ça très choquant de la part de Messi (…) Pochettino n’est pas respecté par Lionel Messi qui doit être l’homme fort, celui qui montre les ‘vraies’ valeurs. Les autres ne doivent pas le respecter non plus. Le seul qui le respecte fortement, à mon avis, c’est Kylian Mbappé et ça transpire alors que ça ne sent pas du tout avec les autres. Messi est critiquable sur ce coup. Si tu ne respectes pas ton entraîneur, tu ne peux pas y arriver. Le PSG souffre énormément de ça ces dernières années. »