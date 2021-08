Le meilleur joueur de la planète a été autant surpris que les supporters du Barça après l’annonce de ce jeudi soir.

Libre comme l’air depuis la fin de son contrat avec le FC Barcelone le 1er juillet dernier, Lionel Messi ne sait pas de quoi sera fait son avenir. Ce jeudi, alors que l’Argentin a profité de son retour en Catalogne pour négocier avec son ancien président Joan Laporta, les Blaugrana ont officiellement annoncé que le sextuple Ballon d’Or ne resignera pas de contrat au Barça à cause d’obstacles financiers et structurels (à savoir le règlement de la Liga). Un séisme sur la planète football auquel personne ne s’attendait, pas même Lionel Messi.

D’après les informations du média catalan Sport.es, Messi serait « abattu » suite à cette décision de son club de cœur. Il semblait toujours persuadé de pouvoir trouver un accord avec le FC Barcelone. Des sources proches de la famille Messi affirment que l’attaquant n’a pas parlé officiellement à un autre club jusqu’à présent, car il était convaincu qu’il finirait par signer un nouveau bail. Malgré tout, l’international argentin sait qu’il continuera à évoluer au plus haut niveau dans une équipe européenne, et il va donc s’asseoir pour éplucher toutes les offres qu’il a reçu.

Le scénario final a surpris La Pulga et ses fans. La star de 34 ans était prête à faire des efforts financiers, mais les dirigeants blaugrana lui ont fait comprendre que ce n’était pas possible et que la seule issue était de mettre fin à son séjour de 20 ans au Camp Nou.