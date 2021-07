Aujourd’hui libre de tout contrat, Lionel Messi attend désespérément un signe du FC Barcelone. Oui mais voilà, aujourd’hui le club catalan est dans une impasse et doit vendre avant d’acheter.

Une situation qui fait désormais les affaires du Paris Saint-Germain qui met la pression et aurait même pris contact avec le clan de l’Argentin. L’émission El Chiringuito annonce que le pensionnaires du Parc des Princes seraient revenus à la charge auprès du père et agent de Lionel Messi avec le message suivant : « si le Barça ne peut pas le prolonger pour des raisons économiques, nous sommes là. » Un message qui fait concurrence aux Blaugrana qui ne sont plus du tout seuls sur le dossier et qui ne doivent pas apprécier ce nouvel appel du pied. Affaire à suivre… Alors que le joueur se concentre avec l’Argentine sur la finale de la Copa America face au Brésil de Neymar.