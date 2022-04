L’Inter Milan de Simone Inzaghi se met sur la piste de deux indésirables du Real Madrid, Dani Ceballos et Luka Jovic.

Champion en titre en Serie A, l’Inter Milan est menacé cette saison par le Milan AC et le Napoli, tous deux en course pour le titre. Dauphins de l’écurie lombarde, les Nerazzurri sont à la recherche de renforts afin de renouveler un effectif en fin de cycle. Plusieurs titulaires devraient plier bagages pour renflouer les caisses du club avant que de nouveaux tauliers ne débarquent. Un groupe qui pourrait voir arriver plusieurs indésirables du Real Madrid.

Selon les informations dévoilées par le Corriere dello Sport, l’Inter Milan aurait ciblé deux indésirables du Real Madrid afin de donner un second souffle au groupe de Simone Inzaghi. Ces derniers seraient Dani Ceballos (25 ans) et Luka Jovic (24 ans). Les deux hommes ne totalisent en cumulé que 28 rencontres disputées toutes compétitions confondues. Un bien maigre bilan qui devrait les convaincre de quitter la capitale espagnole. L’Espagnol et le Serbe ne seront pas retenus en cas d’offres satisfaisantes. Un chèque de 35 millions d’euros pourrait suffire à convaincre la direction du Real Madrid.