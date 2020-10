“Je suis trop vieux pour retourner chez les Spurs.” Ce sont les mots de Luka Modric, interrogé par le magazine Four Four Two sur un éventuel transfert à Tottenham cet hiver.

“Je suis trop vieux pour retourner chez les Spurs. J’ai encore une année au Real Madrid et ensuite nous verrons ce qui se passera. Je me sens bien et je veux continuer à jouer au football pendant encore quelques années. Où ? On verra. Pour être honnête, je n’y ai pas beaucoup réfléchi. Je me concentre sur Madrid et sur les choses que nous pouvons accomplir cette saison. C’est mon seul objectif. Ensuite, j’irai m’asseoir avec la direction et nous trouverons une solution adaptée à chacun. Je suis ici depuis huit saisons, huit superbes saisons, et j’ai bâti une excellente relation avec tout le monde au club. Quoi qu’il arrive, il n’y aura pas de problème”, a déclaré le Ballon d’or croaten aujourd’hui âgé de 35 ans.