Renato Sanches, est titulaire face au Séville, ce mercredi soir en Ligue des Champions. Juste avant la rencontre la rencontre, son entraineur Jocelyn Gourvennec, s’est réjouit de pouvoir enfin compter sur le champion d’Europe 2016.

Jocelyn Gourvennec a eu des mots très fort enfin son milieu de terrain Renato Sanches, juste avant la rencontre face au FC Séville en Ligue des Champions au micro de RMC Sport: « Il va jouer plus au cœur du jeu. Il était dans une position un peu libre face à clermont, sous l’attaquant, pour faire le liant entre les milieux d’axe et l’attaque. Là, il sera un peu plus au milieu, un peu plus bas. C’est surtout important qu’il puisse nous apporter son énergie. C’est un garçon qui rayonne. Il n’est sans doute pas à 100%, mais c’est bien qu’il ait pu jouer un match et qu’il puisse nous apporter toute son énergie et toute sa science du foot. Il est jeune, mais il a une longue expérience maintenant. »