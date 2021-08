Plus grand espoir actuel de Toulouse football club, Amine Adli ne devrait pas poursuivre sa saison en Ligue 2 avec son équipe. Il est sur le départ.

Comme l’a précisé « Sky Germany », le joueur du TFC est dans le viseur du Bayer Leverkusen et le joueur de 21 ans se rapproche de plus en plus de la Bundesliga. Adli va débarquer au club et toutes les parties sont tombées d’accord pour le transfert du numéro 21 toulousain. Il ne resterait que quelques détails autour du contrat à finaliser. Courtisé par l’OM et le LOSC, c’est finalement, l’Allemagne qui devrait faire la connaissance d’une révélation de Ligue 2 la saison prochaine. Affaire à suivre…