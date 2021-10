L’équipe de France affronte la Belgique (Jeudi 20h45) en demi-finale de la Ligue des Nations. Pour cette rencontre, le sélectionneur Didier Deschamps aligne une défense à trois avec les frères Hernandez et le trio Antoine Griezmann, Karim Benzema et Kylian Mbappé pour mener l’attaque des champions du monde.

La composition:

Lloris – Koundé, Varane, L.Hernandez – Pavard, Rabiot, Pogba, T.Hernandez – Griezmann – Benzema, Mbappe

Dans l’autre demi-finale, l’Espagne s’est qualifié pour la finale en s’imposant, 2-1, contre l’Italie.