Le PSG ira chercher une victoire historique ce dimanche en finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich. Un rencontre spéciale, que Marquinhos envisage de façon plutôt sereine.

“L’émotion est retombée maintenant. Cette qualification c’est très beau. On est là pour marquer l’histoire, on a déjà fait un grand pas il en reste un à faire“, a-t-il expliqué sur le site du PSG. “Ça a été un match incroyable, maitrisé, contrôlé du début à la fin. En plus, j’ai pu inscrire le but qui débloque le match. Et maintenant il faut le refaire en finale !”