Real Madrid, Manchester City, Liverpool et Villarreal composent le dernier carré de la Ligue des Champions 2021-2022. Les demi-finales auront lieu les 26-27 avril (aller) et 3/4 mai (retour).

Le football espagnol et Anglais règne sur la Ligue des Champions. Villarreal, équipe surprise, et le Real Madrid, qui a déjà remporté treize fois la compétition, représentant la Liga. Manchester City, qui n’a jamais remporté la plus belle des compétitions, et Liverpool, qui comptent 6 Ligue des Champions, représenteront la Premier League. La première demi-finale opposera le Real Madrid à Manchester City et la seconde opposera Villarreal à Liverpool. Les demi-finales auront lieu les 26-27 avril (aller) et 3/4 mai (retour).

Les résultats complets des quarts de finale:

Chelsea 3-5 Real Madrid https://www.sport.fr/football/karim-benzema-tue-chelsea-et-sauve-encore-le-real-madrid-886145.shtm

Manchester City 1-0 Atletico Madrid https://www.sport.fr/football/manchester-city-remporte-son-combat-face-a-latletico-de-madrid-et-se-qualifie-au-terme-dun-match-fou-886495.shtm

Villarreal 2-1 Bayern Munich https://www.sport.fr/football/immense-exploit-de-villarreal-qui-fait-passer-le-bayern-a-la-trappe-886148.shtm

Benfica 4-6 Liverpool https://www.sport.fr/football/ligue-des-champions-liverpool-elimine-benfica-apres-un-match-retour-spectaculaire-886498.shtm



Le tirage au sort des demi-finales:

Manchester City – Real Madrid

Liverpool – Villarreal

Le tirage au sort de la finale:

Demi finale 2 – Demi finale 1