Mercredi soir, au terme d’un incroyable scénario, le Real Madrid s’est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions en s’imposant, 3-1, contre Manchester City, en demi-finale retour. L’entraîneur madrilène va disputer sa cinquième finale dans la plus belle des compétitions. C’est un nouveau record dans l’histoire de la compétition.

Carlo Ancelotti marque l’histoire du football. Samedi dernier, en remportant le championnat d’Espagne avec le Real Madrid, il est devenu le premier entraineur à remporter les cinq plus grands championnats européennes (Ligue 1, Bundesliga, Premier League, Serie A et Liga). Mercredi soir, il est devenu le premier entraîneur à se qualifier pour une cinquième finale de Ligue des Champions. En effet après une défaite, 4-3, en demi-finale aller, son équipe s’est imposée, 3-1, au match retour contre Manchester City pour se qualifier pour la finale de la plus belle des compétitions. Le club, qui a déjà remporté treize fois la compétition sera opposé à Liverpool, le 28 mai prochain au Stade de France à Paris.