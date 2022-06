Après les incidents du Stade de France le mois dernier, Amélie Oudéa-Castéra a envoyé une lettre d’excuse aux dirigeants de Liverpool.

Ce vendredi, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a présenté ses excuses au club de Liverpool pour les incidents survenus au Stade de France le soir de la finale de la Ligue des champions, remportée 1-0 par le Real Madrid. Elle a notamment reconnu « plusieurs échecs » en terme de sécurité mais assure qu’« un nombre important et difficile à anticiper de billets contrefaits transportés par des supporters britanniques » était la « cause principale des incidents ». L’ancienne joueuse de tennis s’est également dite désolée que ces événements ravivent « les souvenirs douloureux » du drame d’Hillsborough.

« Tout d’abord, je voudrais sincèrement m’excuser auprès des fans de Liverpool dont la soirée a été gâchée. Nous sommes conscients du fait que beaucoup d’entre eux sont venus de loin, souvent avec leur famille et parfois même de jeunes enfants, pour soutenir leur équipe et assister à un match de football mémorable. Nous regrettons que certains d’entre eux aient dû assister à des scènes qui n’ont pas du tout leur place dans un événement sportif, d’autant plus que nous sommes conscients que cela a pu raviver des souvenirs particulièrement douloureux de l’histoire de votre club. »