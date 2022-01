Dimanche soir, l’Olympique de Marseille a enchainé un troisième match sans victoire au Vélodrome, en faisant match nul, 1-1, contre Lille, champion de France en titre. Luan Peres, défenseur marseillais, ne comprend pas les difficultés de son équipe à domicile.

« Comment je me sens après ce nul ? Mal car on voulait gagner le match. Comme vous l’avez dit, encore un nul à domicile, alors qu’on gagne à l’extérieur. On doit trouver des solutions pour gagner à la maison. Ce n’était pas possible sur ce match, ni sur le précédent, je ne sais pas quel est le problème à domicile. On évolue dans une bonne atmosphère, on tente des choses, mais on n’y arrive pas. On a aussi de la malchance. On doit encore progresser », a analysé le Brésilien pour Prime Vidéo.

Prochain rendez-vous au Vélodrome en championnat contre Angers le 4 février prochain.