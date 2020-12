Pour le compte de la 13e journée de Ligue 1, Montpellier reçoit le leader parisien ce samedi (21h) au Stade de la Mosson. Voici les compos probables des deux équipes.

Après sa belle victoire à Old Trafford contre Manchester United (3-1), le PSG a l’occasion samedi de confirmer sa belle semaine en terre montpelliéraine. Pour ce déplacement, Thomas Tuchel va laisser sur le banc les hommes forts qui se sont illustrés en Ligue des Champions, à savoir Marco Verratti, Neymar et Kimpembe. Bernat, Sarabia et Icardi, eux, sont toujours bloqués à l’infirmerie. Boudé par le technicien allemand, Angel Di Maria devrait fouler de nouveau la pelouse ce soir.

Côté Montpellier, le buteur vedette Andy Delort, positif au Covid-19, ne sera pas de la partie tout comme son partenaire Joris Chotard, malade.

Montpellier : Omlin – Sambia, Mendes, Congré, Ristic – Mollet, Ferri, Savanier – Mavididi, Laborde, Yun.

Paris SG : Navas – Kehrer, Marquinhos, Diallo, Bakker – Herrera, Danilo, Pereira, Rafinha – Mbappé, Kean, Di Maria.