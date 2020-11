Mené 2-0, le FC Valence de Kevin Gameiro a finalement obtenu un match nul compliqué sur la pelouse du Deportivo Alavès (2-2), dimanche soir, pour le compte de la 10e journée de la Liga.

Alavès a marqué rapidement par Navarro (2e) et Perez (16e, sp). Valence a réagi par Vallejo (73e) et Guillamon (78e). Au classement, Valence remonte à la 8e place, Alavès à la 14e.

Dans l’après-midi, la Real Sociedad s’est imposée sur le terrain de Cadix (1-0), sur un but d’Alexander Isak (66e). C’est une 6e victoire consécutive pour la Real Sociedad, qui reste l’étonnant leader de ce début de saison en Liga.

Match nul et vierge entre Eibar et Getafe (0-0). Valladolid l’a emporté à Grenade (3-1) sur des buts signés Oscar Plano (45e), Marcos André (53e) et Jota (90e), contre un but de Domingos Duarte (63e) pour les Andalous.

Rappelons que samedi, le Real Madrid a été tenu en échec à Villarreal (1-1) le l’Atlético Madrid a battu le FC Barcelone (1-0).