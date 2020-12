Tenue en échec sur la pelouse du Deportivo Alaves (0-0), dimanche soir lors de la 12e journée de la Liga, la Real Sociedad a abandonné son siège de leader à l’Atlético Madrid.

Les Colchoneros n’en demandaient pas tant, puisqu’ils comptent encore deux matches en retard ! Mais le week-end leur a été profitable. Le Real Madrid et le FC Barcelone ont été battus. L’Atlético possède 1 point d’avance sur la Real Sociedad, 5 sur Villarreal, qui a concédé le nul contre Elche (0-0) et 6 sur le Real Madrid, mais avec 2 matches en moins que les deux premiers cités et 1 sur Zidane et ses hommes. Le titre tend (déjà) les bras à l’équipe de Diego Simeone !

Dans les autres rencontres du jour, le Betis Séville s’est imposé sur le terrain d’Osasuna (2-0), sur des buts de Borja Iglesias (76e) et Juan Miranda (90e) et Grenade et Huesca ont partagé les points (3-3).