C’est une page de l’histoire qui va se tourner à Montpellier. Le défenseur central brésilien Vitorino Hilton (43 ans) ne continu pas son aventure avec le club héraultais.

Légende vivante du MHSC, Vitorino Hilton na’ pas reçu de prolongation de la part de ses dirigeants et il va donc quitter le Sud de la France. Dans son communiqué, Montpellier justifie cette décision par le « changement de cap dans la politique sportive du club » suite à l’arrivée d’Olivier Dall’Oglio et de son staff. Apparu à 33 reprises en 2020-2021. « Le président lui a proposé de continuer l’histoire au sein du club dans une nouvelle mission pour laquelle les deux parties se sont données le temps de la réflexion », écrit le club héraultais. Voir maintenant s’il va accepter ce nouveau challenge et continuer le football dans une nouvelle équipe…