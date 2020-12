Ce jeudi, l’OGC Nice a concédé sa troisième défaite consécutive en Ligue Europa face au Bayer Leverkusen (2-3).

Avant-derniers de leur poule avec seulement 1 victoire et 4 défaites au compteur, les Niçois sont officiellement éliminés de la Ligue Europa. Pourtant, ils auront longtemps cru pouvoir obtenir un résultat à la maison face aux Allemands du Bayer Leverkusen. Menés au score après un but de l’ancien Parisien Moussa Diaby (22′), les Aiglons vont rapidement relancer le suspense grâce à une frappe de Hassane Kamara (26′). Dans la foulée, Dragovic (32′) va redonner l’avantage aux visiteurs, qui rentreront aux vestiaires avec un but d’avance. En seconde période, Ndoye (47′) va remettre les hommes de Patrick Vieira sur le bon rail, mais une fois de plus, Baumgartlinger (51′) va rapidement doucher les espoirs français. Score final 2-3 en faveur du Bayer Leverkusen, qui assure sa place en 16e de finale de la Ligue Europa.