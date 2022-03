Après leur victoire sur Leeds et Manchester City, Tottenham a été étonnamment éliminé face à Middlesbrough (0-1 ap) en FA Cup. Une oscillation des résultats qui a motivé une curieuse analogie d’Antonio Conte.

« Mes anciens entraîneurs en Italie m’ont appris que parfois l’entraîneur doit utiliser une carotte, parfois un bâton. Et c’est ce dernier que je vais devoir utiliser. Après le match avec Burnley [0-1], j’ai utilisé un bâton et on a gagné, après le match avec Leeds [4-0] c’était la carotte et on a perdu. Je dois être plus clair dans les consignes », a expliqué Conte.

