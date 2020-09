Alors qu’un énorme chantier se prépare au FC Barcelone, le nouvel entraîneur Ronald Koeman aurait déjà une idée bien précise de son futur onze. Le Néerlandais veut recruter trois gros noms pour la saison prochaine : Eric Garcia, Donny Van de Beek et Lautaro Martinez.

Humilié par le Bayern Munich (8-2) en quart de finale de la Ligue des Champions, le FC Barcelone se prépare à vivre une fin d’été particulièrement mouvementé. Le coach Néerlandais Ronald Koeman est déjà arrivé sur le banc Catalan et il compte bien être rejoint dans les prochaines semaines. D’après les informations de AS, il aurait réclamé à ses nouveaux dirigeants l’arrivée de pas moins de trois joueurs pour la saison prochaine.

Le premier d’entre eux serait le jeune défenseur de Manchester City, Eric Garcia. Pep Guardiola a confirmé il y a quelques jours son intention de quitter le club, et Barcelone serait une option de choix pour l’Espagnol. En attaque, la cible numéro un reste l’Argentin, Lautaro Martinez. L’Inter Milan ne bradera pas son 9 et réclame plus de 110 M€ pour le laisser filer. Enfin au milieu de terrain, Ronald Koeman miserait sur son compatriote, Donny Van de Beek. Le milieu offensif de 23 ans s’adapterait parfaitement à l’équipe aux côtés de son ancien coéquipier de l’Ajax, Frenkie de Jong.