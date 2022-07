Grâce à la vente de ses droits TV, le Barça rêve de transferts XXL cet été.

« Si le Barça active les leviers, ils pourront signer Lewandowski, Bernardo Silva et quelques autres », a lâché le président de la Liga, Javier Tebas, lors d’une conférence de presse relayée par le média catalan Sport. Pour être précis, le quotidien explique que le FC Barcelone a bouclé la vente d’une partie de ses droits télévisés pour environ 200 millions d’euros.

De quoi permettre aux Blaugrana d’aligner 40 millions d’euros sur le futur transfert de Robert Lewandowski, mais également de se pencher sur des dossiers biens plus coûteux. Xavi a notamment fait du recrutement de Bernardo Silva une priorité en cas de départ de Frenkie de Jong cet été. Mais pour s’attacher les services de la star de Manchester City, le Barça devrait débourser entre 90 et 100 millions d’euros. Dans le secteur défensif, le club catalan prépare aussi des arrivées avec notamment trois joueurs de Chelsea en ligne de mire : Andreas Christensen, Marcos Alonso et César Azpilicueta. Affaire à suivre…