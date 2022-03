Consultant pour ‘Olympique et Lyonnais’, Nicolas Puydebois s’est payé les joueurs de l’OL après la nouvelle désillusion en Ligue 1 face au Stade de Reims dimanche dernier.

Au micro d’Olympique et Lyonnais, il a donné son sentiment sur les performances réalisées par les joueurs rhodaniens, ces dernières semaines. Il pointe un problème de comportement et d’envie de la part des joueurs. « Il n’y a rien qui se passe. On arrive dans la dernière ligne droite, il reste neuf matchs, on devrait avoir des certitudes dans notre jeu, on devrait pouvoir imposer notre façon de jouer, par des courses, par du jeu en profondeur. Il ne se passe plus rien. C’est fatigant à force. Au moins par l’envie, le dépassement de fonction, tenter des choses. Ça peut ne pas être parfait, mais il faut tenter, sortir de sa zone de confort. Là, ils font le strict minimum, c’est pour ça que ça n’avance pas, » a-t-il lancé.