Antonio Ibáñez de Alba et Miguel Ángel Galán, qui détiennent la propriété intellectuelle et industrielle du VAR, demandent à la FIFA, l’UEFA et d’autres fédérations de cesser son utilisation.

Très controversé depuis son arrivée dans le football, le VAR n’a pas fini de faire parler. Comme l’a révélé le quotidien espagnol AS ce jeudi, les deux inventeurs de cette technologie – Antonio Ibáñez De Alba (inventeur et qui détient la propriété intellectuelle du VAR depuis 1995) et Miguel Ángel Galán (possède la propriété industrielle de ladite marque) – ont a signé un accord pour réclamer conjointement devant Mediapro, Hawk-Eye, la FIFA, l’UEFA et d’autres fédérations de football, la « cessation immédiate de l’utilisation du VAR ».

Les deux Espagnols, qui auront prochainement une réunion avec la FIFA pour tenter de négocier « une solution à l’amiable pour son utilisation », annoncent qu’« ils exigeront auprès toutes les entités qui utilisent le VAR sans leur consentement la cessation immédiate de l’utilisation du nom de marque, du brevet et de la technologie inventés par De Alba », sous peine d’être traîné devant les tribunaux.