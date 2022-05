Après une nouvelle défaite en Ligue 1, cette fois face à Nice 1-0, les girondins de Bordeaux restent 19e en Championnat, à 4 longueurs du barragiste ASSE. Si le maintient reste accessible d’un point de vie comptable, Bixente Lizarazu a assuré que leur dernière performance n’inspire pas l’optimisme.

« Ce que j’ai vu hier (dimanche) ne me laisse pas penser que cette équipe est capable de redresser la barre et de s’en sortir au dernier moment. J’ai vu une équipe qui a peur de jouer, des joueurs qui ont peur de recevoir le ballon, d’aller vers l’avant. C’est typique d’une équipe qui a perdu la confiance, qui a peur de son ombre et qui est perturbée psychologiquement. Ils ont démarré à deux à l’heure et n’ont fait que défendre. Le ballon brûle les pieds », a lancé Lizarazu sur France Bleu.

