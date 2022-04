Le Bayern Munich pourrait bel et bien perdre son attaquant star Robert Lewandowski lors du prochain mercato estival. Après Oliver Kahn, c’est au tour du président du club bavarois Herbert Hainer de s’exprimer sur la situation de son attaquant polonais.

Herbert Hainer est revenu sur la situation et l’avenir de sa star et il confirme que le Bayern ne compte se séparer de Robert Lewandowski dans l’immédiat. “Précisons d’abord que son contrat court jusqu’en 2023. Nous n’arrêtons pas de dire que nous apprécions beaucoup Robert. C’est un footballeur de classe mondiale et il nous garantit des buts, des buts, des buts. Notre direction sportive est en contact avec lui. Dès qu’il y aura quelque chose à signaler, nous le ferons.” A précisé le boss du club champion d’Allemagne en titre dans les colonnes de ‘Bild.’ Rappelons que Lewandowski est dans le viseur du FC Barcelone depuis quelques semaines pour une signature en Catalogne la saison prochaine.