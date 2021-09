Ce week-end, les clubs de Premier League ne pourront pas aligner leurs joueurs brésiliens ainsi que certains sud-américains.

La FIFA a informé aujourd’hui les clubs de Premier League que les joueurs brésiliens retenus pour les qualifications de la Coupe du monde 2022 devront observer une quarantaine de 5 jours pour des raisons de sécurité sanitaire. Cela signifie que Liverpool sera privé d’Alisson, Fabinho et Roberto Firmino pour son match à Leeds dimanche (17h30), et que Marcelo Bielsa devra faire sans l’ancien Rennais, Raphinha.

Fred, de Manchester United, manquera le match à domicile contre Newcastle et le match d’ouverture de la Ligue des champions contre les Young Boys de Berne mardi soir (18h45). Même son de cloche pour le vétéran de Chelsea, Thiago Silva, qui manquera les matchs face à Aston Villa et le Zénith Saint-Pétersbourg. Le champion en titre Manchester City devra également se passer des services d’Ederson et de Gabriel Jesus à Leicester samedi.

Dans le même temps, le buteur mexicain des Wolves, Raul Jiminez, et le Paraguayen de Newcastle, Miguel Almiron, ont également été informés qu’ils étaient inéligibles pour le retour de la Premier League ce week-end, après leur voyage en sélection nationale.