Tout comme Paul Pogba quelques minutes avant lui, Kylian Mbappé a avoué que la pause avait été mouvementée du côté des Bleus alors qu’ils étaient menés au score par la Belgique, (3-2). Une mise au point salvatrice qui leur a permis d’inverser la tendance en seconde période et de se qualifier pour la finale de la Ligue des Nations contre l’Espagne dimanche prochain, (20h45).

« On perdait 2-0, on était mal embarqué mais on n’a pas lâché à la mi-temps. On s’est dit les choses et on est revenu avec de vraies intentions. On a joué plus haut déjà. On a joué dans leur camp. On était mieux dans les transmissions. On s’est créé des occasions et on a marqué tôt. Cela nous a donné de l’espoir. A la fin, c’est complètement fou« , a confié l’attaquant du PSG dans une vidéo publiée par la FFF.