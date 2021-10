Malmenés à la pause, les Bleus affiché un bien triste visage face à des Diables Rouges outrageusement dominateurs. Pourtant, après la mi-temps, tout a changé et le scénario s’est inversé. Les hommes de Didier Deschamps ont renversé la rencontre et les Belges pour se qualifier pour la finale de la Ligue des Nations. Un discours à la pause sur lequel Paul Pogba reste très mystérieux.

« Ce qu’on s‘est dit à la mi-temps ? Peut-être pas maintenant, mais je pense que vous le verrez sûrement sur des vidéos, a répondu le milieu de terrain. J’espère que ça sera après la victoire dimanche. Il faudra attendre et vous verrez ça je pense. Si le ton est monté ? Comme je vous l’ai dit, vous allez voir. J’espère qu’on gagnera dimanche et vous allez voir ce qu’on a ressenti, une énergie vraiment… Je ne peux pas l’expliquer. S’il y a une vidéo, vous verrez ça et vous comprendrez« , a déclaré le milieu de terrain des Bleus sur la chaîne L’Equipe.