Plusieurs situations ont posé problème pour les Bleus face à l’Allemagne (1-0) mardi à l’Euro. Consultant pour Canal +, l’ancien arbitre Tony Chapron dénonce une arnaque de la VAR.

« Sur Benjamin Pavard, il n’y a pas de contestation possible. Aux images, on voit que c’est une agression violente et gratuite. C’était rouge direct (pour Robin Gosens, ndlr) ! Il est absolument incompréhensible que personne n’ait prévenu l’arbitre. Quant à la faute sur Mbappé (par Mats Hümmels, ndlr), le penalty est évident. Très clairement, la VAR est une énorme arnaque. Imaginez simplement que les Bleus aient perdu ou fait match nul. Avec toutes ces erreurs, cela aurait été un tollé mérité », a indiqué Tony Chapron sur Canal+.