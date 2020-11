Kyril Louis-Dreyfus, fils de l’ancien propriétaire de l’OM, Robert Louis-Dreyfus, est sur le point de racheter le club anglais de Sunderland.

Aujourd’hui âgé de 22 ans, Kyril Louis-Dreyfus reste mordu par le foot-business. Après le déces de son père, en 2009, il s’était impliqué au côté de sa mère Margarita dans la gestion de l’Olympique de Marseille. La vente du club phocéen par cette dernière à Frank McCourt, en 2016, a été un crève-coeur pour le jeune homme.

Quatre ans plus tard, le voici au coeur d’un consortim d’acheter du club anglais de Sunderland. Une formation mythique, aujourd’hui tombée en troisième division. Kyril et ses associés veulent restaurer le lustre de la formation du nord-est de l’Angleterre. Les Black Cats ont remporté, au cours de leur histoire, six championnats d’Angleterre et deux FA Cups.