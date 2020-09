Leonardo avait exprimé sa colère d’apprendre par la presse et non par la FFF le contrôle positif de Kylian Mbappé au Covid-19. Le sélectionneur s’explique.

“Je vais tout reprendre. Ça va peut-être être un peu long. Je vais être factuel et chronologique. Au sortir de la séance, Kylian a un test positif. On pare au plus pressé, on l’isole du groupe. Dans le même temps, on a 10 tests en attente, qui arrivent au compte-gouttes. On a pris en charge Kylian pour qu’il rentre chez lui. J’avertis le staff et tous les joueurs. Il y a besoin d’une confirmation du laboratoire pour un test positif. Ça prend du temps, ils refont une analyse. Cette confirmation, on a dû l’avoir vers 22h. Entre temps, l’un d’entre-vous a sorti l’information. À partir de là, nous avons décidé de faire un communiqué, voilà ce qui s’est passé”, a expliqué Didier Deschamps.