En plein chantier après une saison délicate, le Paris Saint-Germain étudierait déjà deux pistes pour remplacer Leonardo au poste de directeur sportif.

Sacré champion de France pour la 10e fois de son histoire ce week-end après son match nul contre le RC Lens (1-1), le Paris Saint-Germain a déjà les yeux rivés sur la saison prochaine. Tout en gardant un œil sur le dossier Kylian Mbappé, le club de la capitale prépare un gros chantier en interne. Sauf revirement de situation, Mauricio Pochettino et Leonardo devraient quitter le club cet été. Pour les remplacer des noms circulent déjà. Au poste de directeur sportif, le PSG hésiterait entre un Italien et un Espagnol à en croire les informations du journal britannique The Telegraph.

L’Italien en question n’est autre que Fabio Paratici, déjà évoqué par le passé et aujourd’hui en poste du côté de Tottenham. En étroite collaboration avec son compatriote Antonio Conte, il pourrait bien s’installer à Paris si l’ancien coach de l’Inter Milan fait le même trajet. En cas d’échec des négociations avec la paire italienne, le Qatar pourrait alors tenter d’approcher Andrea Berta, le directeur sportif de l’Atlético Madrid. Pisté par le PSG en 2017, il avait finalement pris la décision de rester dans les rangs des Colchoneros, laissant à Antero Henrique la liberté de signer coup sur coup Neymar et Kylian Mbappé. Reste à savoir maintenant quel profil aura les faveurs des dirigeants parisiens si le départ de Leonardo se confirme.