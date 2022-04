Le mercato estival du PSG risque d’être agité. Dans son planning, Leonardo aura pour mission de gérer le cas des indésirables qui sont nombreux dans le club de la capitale.

L’une des particularités du PSG est son nombre de joueurs inutilisés. Mauricio Pochettino n’a fait que très peu appel à une longue liste de joueurs parisiens, à l’instar de Layvin Kurzawa, Thilo Kehrer, Abdou Diallo, Julian Draxler ou encore Colin Dagba ou Ander Herrera. Les indésirables ne manquent pas dans l’effectif parisien. Si l’on se fie aux propos du journaliste de France Bleu Paris, Stéphane Bitton, Angel Di Maria ne serait pas le seul à quitter le navire du PSG au prochain mercato « Des noms circulent et pas n’importe lesquels. Le PSG pourrait pousser vers la sortie ceux qui figureront à coup sûr sur le hall of fame du Paris Saint-Germain. Dehors Julian Draxler. On va faire comment sans lui. Sale affaire pour le Macumba Club qui va perdre deux entrées et quelques bouchons quotidiens parce que le garçon fréquente les endroits connus à Paris » a-t-il déclaré avec sarcasme avant de poursuivre.

« Dehors Layvin Kurzawa. Lui, je croyais qu’il était déjà parti. Dehors Angel Di Maria, l’intermittent du spectacle. C’est un pari un peu fou lorsqu’on sait que l’Argentin choisit ses matches et qu’il est bon 1 fois sur 3 ou 4. Et puis il y a aussi Thilo Kehrer, le seul joueur étranger à bien parler français. C’est lui qui traduit les consignes de jeu de Mauricio Pochettino. Sont en danger aussi, Ander Herrera et Abdou Diallo. Il ne manquerait plus que Colin Dagba soit poussé vers la sortie pour que l’on parle de véritable révolution au Paris Saint-Germain » a exprimé le journaliste avant de régler ses comptes avec Neymar et Sergio Ramos « Je vous rappelle quand même qu’il (Neymar) a marqué trois buts samedi soir contre Clermont (6-1). Alors, Leonardo penserait même à le prolonger jusqu’en 2035, quand on sait que Sergio Ramos veut rester 4 ans à raison de 6 matches par an ». Un ton ironique qui risque de ne pas amuser tout le monde, notamment les supporters parisiens.