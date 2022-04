Le RC Lens peut rêver d’Europe ! Pour le compte de la 31ème journée de Ligue 1 les Sang et Or se sont imposés 3 à 0 face à l’OGC Nice. Cela risque d’être compliqué pour les Niçois de se qualifier en Ligue des Champions.

Lens se rapproche de l’Europe ! Ils ne sont plus qu’à quatre points de Nice et de la cinquième place. Une défaite qui fait mal aux Niçois, leurs rêves d’une potentiel qualification en Ligue des Champions s’éloignent. La course à l’Europe s’annonce alléchante. Après sa victoire, Monaco n’est plus qu’à un point de Nice.

Les Niçois ont encaissé deux buts alors que Lens était à 10

Les hommes de Christophe Galtier ont encaissé deux buts alors que Lens étaient à dix. Les Niçois ont même finit à neuf la rencontre. “On a pas respecté le jeu“ , s’est exclamé Christophe Galtier e après la rencontre. La fin de saison s’annonce compliqué du coté des Aiglons.