En supériorité numérique depuis la 14e minute de jeu, Lens confirme son excellent début de saison en s’offrant une belle victoire face aux Verts (2-0).

Le retour des lensois en Ligue 1 est impressionnant. Déjà victorieux face au PSG, les sang et or s’adjugent Saint-Etienne cet après-midi. Bien aidé par les cartons rouges de Kolodziejczak (14e) et Khazri (65e), Lens a su prendre le jeu à son compte et concrétiser sa domination par Kakuta (15e, s.p) et Sotoca (81e). Une nouvelle victoire qui place les lensois deuxième à égalité de points avec le Stade Rennais, l’actuel leader. Saint-Etienne chute à la 7e place à trois points de son adversaire du soir.

Pariez sur ce match (bonus jusqu’à 100 euros)