Le Français Christopher Nkunku fait sensation ! À Leipzig, le joueur s’épanoui, et n’est pas sûr de revenir au Paris Saint-Germain. Du moins, c’est ce que l’international français a fait savoir en conférence de presse.

« Paris, je l’ai toujours dit, c’est ma maison, mon club de cœur. Je ne ferme aucune porte. Tout est possible dans le football. C’est flatteur d’avoir les plus grands clubs du monde qui s’intéressent à moi. Mais c’est aussi flatteur que Leipzig fasse tout pour me garder. Là, on est en juin, en sélection, et je suis focalisé sur ce rassemblement. »