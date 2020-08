Entraîneur de Leeds United, Marcelo Bielsa a permit au club anglais de revenir en Premier League après de nombreuses années d’absence. La saison prochaine, “El Loco” devrait aussi guider cette formation dans l’elite du football anglais.

Chef des Peacocks de Leeds United, Angus Kinnear a rassuré concernant l’avenir de son entraîneur et assure qu’il devrait assurer son poste pour la saison prochaine.

“J’ai juste besoin de trouver une fenêtre appropriée pour obtenir le papier et pour qu’il le signe. Je sais que les fans sont nerveux, cela me rend un peu nerveux, mais je ne pense pas qu’il y a une raison de l’être. Marcelo est absolument concentré sur l’entraînement (…) Nous avons des conversations tous les jours et la tendance se porte sur les détails de la préparation de la saison plutôt que sur son contrat”. Explique-t-il pour “Sky Sports”.

D’après Sky Italia, “El Loco” s’est entendu avec les Peacocks pour la signature d’un nouveau bail d’une année, soit jusqu’en juin 2021.