La soirée de Coupe de la Ligue anglaise aura été folle avec les victoires de Liverpool et Tottenham et surtout l’exploit de West Ham face à Manchester City.

Grosse surprise ce soir en League Cup avec l’élimination du quadruple tenant du titre, Manchester City. Muet pendant le temps réglementaire, les hommes de Pep Guardiola se sont incliné aux tirs au but face au West Ham d’Alphonse Areola. L’ancien Parisien a vu le penalty du jeune Phil Foden filer hors du cadre, synonyme d’exploit pour les Hammers.

De son côté Liverpool s’est imposé sans trembler face à Preston, petit poucet de deuxième division. Les Reds ont gagné 2-0 grâce à des buts de deux remplaçants habituels : Takumi Minamino et Divock Origi. Tottenham passe également en quarts de finale après sa victoire 1-0 contre Burnley, tout comme Brentford qui s’est imposé 2-1 sur la pelouse de Stoke City.

Enfin le dernier match de la soirée entre Brighton et Leicester s’est également conclu sur une séance de tirs au but. Les deux équipes s’étaient séparé sur le score de 2-2 au terme des 90 minutes et se sont finalement les Foxes qui décrochent leur ticket pour le tour suivant.

West Ham – Manchester City : 0-0, 5-3 tab

Preston – Liverpool : 0-2

Leicester – Brighton : 2-2, 4-2 tab

Burnley – Tottenham : 0-1

Stoke City – Brentford : 1-2