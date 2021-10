Ce soir, l’Equipe de France défie la Belgique dans la deuxième demi-finale de la Ligue des nations. Pour l’occasion, Pierre Ménès a donné son expertise sur ces nouveaux bleus symbolisés par le retour de Karim Benzema.

Selon l’ancien journaliste de « Canal+ », le trio Mbappé, Benzema et Griezmann ne peut pas fonctionner correctement. Voici ce qu’il a révélé pour La Dernière Heure. « Ce n’est pas faisable avec un Griezmann dans cet état. On s’est tellement gargarisé de la complicité entre lui et Benzema qu’on en oublie un truc : c’était contre les monstres finlandais qu’on a écrasés 2-0… Et le lien Mbappé-Griezmann sur le terrain n’existe pas, c’est simple. Ça fait longtemps que je dis que ça ne fonctionne pas quand Mbappé et Griezmann sont sur la pelouse en même temps. Je ne comprends pas qu’on puisse avoir un joueur aussi fort que Mbappé et que rien ne soit fait en équipe de France pour le mettre dans les meilleures conditions. Il faudrait oser faire des choix…« , a-t-il confié au média belge.