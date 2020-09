Le portier du Stade Rennais, Edouard Mendy, ne s’est pas entraîné vendredi matin. Il finalise les derniers détails de son transfert à Chelsea.

C’est une opportunité qui convient à toutes les parties. Edouard Mendy, 28 ans, va vivre son rêve en rejoignant du équipe du Big Four de Premier League. Il sera mis en concurrence avec l’Espagnol Kepa Arrizabalaga, qui n’a pas donné entière satisfaction depuis son recrutement spectaculaire (80 millions d’euros, un record pour un gardien).

Pour le Stade Rennais, une vente à plus de 20 millions d’euros ne se refuse pas. Il s’agira de remplacer au plus vite ce portier titulaire. Après avoir raté Alphonse Aréola, prêté par le PSG à Fulham, les pistes du Portugais Rui Silva (Grenade, 26 ans) et du Croate Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb, 25 ans) sont à l’étude.

C’est enfin une bonne affaire pour Chelsea qui poursuit son recrutement trois étoiles, après des joueurs tels que Kai Havertz, Hakim Ziyech, Timo Werner ou Thiago Silva.