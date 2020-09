Serhou Guirassy arrivé en Bretagne, le Stade Rennais doit maintenant trouver des renforts dans le secteur défensif. Les Bretons apprécient le profil de Daniele Rugani (26 ans).

Comme le précise “France football”, le Stade Rennais qui va disputer, la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire envisage de convaincre le défenseur central italien qui évolue à la Juventus Turin. En concurrence avec Leonardo Bonucci et Matthijs De Ligt, il joue peu et découvrir la Ligue 1 pourrait lui permettre de se relancer. Sous contrat jusqu’en 2024, le joueur possède un salaire très élevé (400 000 euros par mois) et le club breton attendrait un effort financier de sa part. Affaire à suivre…