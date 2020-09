Les Nuggets vont-ils nous refaire le coup du premier tour de playoff ? Menés trois matchs à un face au Jazz, les joueurs du Colorado avaient renversé la série en remportant les trois confrontations suivantes. C’est en tout cas le scénario qui se profile. Les Clippers menaient 3 matchs à 1, voilà les deux équipes à trois matchs partout. Les Clippers ont déjoué ce soir, le match 7 aura lieu mercredi prochain à 3h du matin.

The @nuggets come back from 19 DOWN to erase a 3-1 series deficit and FORCE GAME 7 Tue. (9/15) at 9pm/et on ESPN!



Nikola Jokic: 34 PTS, 14 REB, 7 AST

Jamal Murray: 21 PTS (9-13 FGM)

Gary Harris: 16 PTS, 4 STL

Paul George: 33 PTS, 5 STL pic.twitter.com/HaQEL5ghgp