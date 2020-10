Avec Jérémy Doku, Alfred Gomis, Dalbert et Daniele Rugani, le Stade Rennais a bouclé un recrutement spectaculaire. Le club breton est le club français qui a le plus investi cet été.

Les principales recrues sont Jérémy Doku (Anderlecht, 26 M€), Serhou Guirassy (Amiens, 15 M€), Martin Terrier (Lyon, 12 M€) et Alfred Gomis (Dijon, 10 M€) qui remplace Edouard Mendy dans les buts. Dalbert et Daniele Rugani sont deux noms prestigieux qui s’ajoutent à la liste. Le premier est prêté par l’Inter Milan, le second par la Juventus Turin.

Rennes a dépensé 80 M€ sur le marché des transferts pour se constituer un effectif capable d’affronter la Ligue des champions. Au rayon des départs, la vente de Raphinha à Leeds pour 23 M€, bonus inclus, est la principale source de compensation d’un mercato spectaculaire. Le premier du nouveau trio Holveck-Maurice-Stéphan.