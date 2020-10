Le mercato terminé, c’est l’heure de faire le bilan pour le président du FC Nantes, Waldemar Kita.

Interviewé par le journal “l’Equipe”, il revient sur le mercato des Canaris et semble se satisfaire des mouvements réalisés en cette période si particulière de crise sanitaire.

“J’aurais voulu faire plus, mais on ne peut pas tout faire. C’est marrant, vous parlez toujours d’argent. Si vous analysez bien, ce n’est pas une question d’argent, c’est que ce mercato est un peu bizarre et qu’on est dans un flou complet à tous les niveaux.”

Pour rappel, le FCN a recruté Moses Simon, Jean-Charles Castelleto, Jean-Kévin Augustin, Pedro Chirivella et Sébastien Corchia durant l’intersaison.