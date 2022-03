Le RC Lens a été surpris 1-0 à domicile par le Stade Brestois ce samedi dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1.

les Bretons ont fait preuve de réalisme et ouvert le score par l’intermédiaire de Franck Honorat, qui a battu Jean-Louis Leca d’un petit piqué (59e) pour inscrire son 9e but de la saison. Les Sang et Or pourront toutefois se plaindre d’un contact entre Marco Bizot et Ignatius Ganago qui n’a pas été sanctionné d’un penalty qui semblait pourtant assez évident en fin de partie… Lens (7e) réalise une mauvaise opération dans la course à l’Europe et risque de chuter de quelques places, tandis que Brest remonte au 12e rang et offre un beau cadeau à son entraîneur Michel Der Zakarian pour son 300e match en L1.