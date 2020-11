Non ce n’est pas une blague. Le Stade Brestois a bien failli recruter les deux anciennes stars du FC Barcelone, Yaya Touré et Samuel Eto’o, cet été.

Toujours à la recherche d’un nouveau défi depuis son départ du Qingdao Huanghai en janvier dernier, Yaya Touré aurait bien atterrir en Ligue 1. Le Stade Brestois a longuement hésité à enrôler le vétéran ivoirien, notamment passé par le FC Barcelone et Manchester City. Interrogé par Téléfoot, le coordinateur sportif du club breton Gregory Lorenzi a expliqué cette décision : « Yaya Touré ne correspondait pas forcément à ce que l’on recherchait. J’en ai discuté avec des gens qui voyaient cette idée comme intéressante parce que cela pouvait faire parler de Brest. Mais je me demandais, vis à vis de mon entraîneur, si un joueur comme cela pouvait être facile à gérer dans le vestiaire. Vis à vis des autres joueurs, cela aurait pu être compliqué, donc on a préféré ne pas donner suite. »

Une autre piste clinquante à aussi longtemps était étudiée par Brest, celle menant à Samuel Eto’o, pourtant à la retraite depuis septembre 2019 : « Il y avait un joueur plus prestigieux avec qui on a continué à garder une bonne relation après, c’était Samuel Eto’o. On a eu une discussion. Cela ne correspondait pas mais Samuel avait évoqué l’idée de pouvoir revenir en Ligue 1. C’était quelque chose qui pouvait l’intéresser… Mais on a gardé une très bonne relation ». Même à 37 et 39 ans, l’ancienne doublette du Barça aurait eu de quoi faire frémir les défenses de Ligue 1.