Ancien entraîneur de l’AS Monaco et meilleur buteur de l’histoire de l’Equipe de France, Thierry Henry a rendu un bel hommage à Kylian Mbappé et évoque même l’avenir de la star du PSG.

« Son avenir au PSG ? D’abord et avant tout, j’ai un immense respect pour le PSG et ce qu’il a accompli, donc pour moi, il serait injuste de parler de partir ou de ne pas partir. Quoi que Kylian Mbappé veuille accomplir, s’il y réfléchit, il semble qu’il le fera. J’espère juste qu’il pourra rester sans blessure et que nous pourrons avoir le luxe de le regarder très longtemps parce qu’il est spécial. » S’est-il exprimé pour « Goal. »