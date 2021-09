Cette deuxième journée de Ligue des champions aura été riche en rebondissements avec notamment l’exploit du Sheriff Tiraspol à Madrid et la victoire de l’Atlético Madrid au stade San Siro de Milan.

La sensation de la soirée nous vient de Moldavie avec la victoire du Sheriff Tiraspol sur la pelouse du Real Madrid. Jasurbek Yakhshiboev (25′) a ouvert le score en première période pour les visiteurs qui auront souffert mais bien réagi après l’égalisation de Karim Benzema sur penalty (65′). En fin de match, c’est le Luxembourgeois Sébastien Thill (89′) qui permet au Sheriff de remporter son deuxième match consécutif en Europe.

Dans les autres poules, le Milan AC s’est fait surprendre par l’Atlético Madrid grâce au premier but d’Antoine Griezmann depuis son retour sous les couleurs des Colchoneros et à un penalty de Luis Suarez dans le temps additionnel. Liverpool tient toujours la tête de ce groupe B après son large succès 5-1 sur la pelouse de Porto. Mohamed Salah et Roberto Firmino se sont tous les deux offert un doublé.

Enfin dans le groupe C, le Borussia Dortmund a enchaîné avec une nouvelle victoire contre le Sporting Portugal grâce à un but signé Donyell Malen

Groupe B / Milan AC – Atletico Madrid : 1-1

FC Porto – Liverpool : 1-5

Groupe C / Borussia Dortmund – Sporting Portugal : 1-0

Groupe D / Real Madrid – FC Sheriff Tiraspol : 1-2