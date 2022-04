Vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations 2022 et qualifié pour la Coupe du Monde au Qatar, le Sénégal s’avance avec de sacrés atouts. Le sélectionneur des Lions de la Teranga revient sur le point faible que ses hommes sont parvenus à gommer.

« La seule chose que je leur avais demandée, c’était de se concentrer parce que c’est un geste technique. Un penalty qui est bien concentré même si le gardien part sur le bon côté, il sera au fond. Tandis qu’un penalty qui est mal marqué, je suis bien placé pour le savoir, le gardien n’a pas besoin de faire des exploits pour l’arrêter. Dans l’ensemble de nos penaltys, on a eu la sérénité et le calme nécessaire pour réussir cet exercice. Sadio Mané en est l’exemple type. Il a eu confiance en lui et il a beaucoup travaillé dessus pour arrêter de louper et marquer les penaltys décisifs. Il faut travailler pour progresser. Je peux maintenant dire que si avant les penaltys étaient notre point faible, ce n’est plus le cas maintenant pour le Sénégal « , a déclaré Aliou Cissé, sélectionneur des Lions de la Teranga dans un entretien accordé à Wiwsport.