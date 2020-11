Victoire 5 buts à 2 pour le FC Barcelone samedi à domicile face au Betis Séville. Résumé vidéo.

FC Barcelone – Betis Séville 5-2 : Ousmane Dembélé (22e) a ouvert le score, mais Arnaldo Sanabria a égalisé, avant la pause (45e). Antoine Griezmann (49e) a doublé la mise pour les Catalans, en début de seconde période. Entré à la pause, Lionel Messi a inscrit deux buts (61e, s.p., et 82e) et Pedri a clôturé le match (90e). A noter qu’Aissa Mandi a été expulsé à l’heure de jeu (60e) et que Loren Moron avait réduit la marque (73e).